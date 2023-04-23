https://news.day.az/popularblog/1558068.html Месси проведет встречу с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения перехода
Месси проведет встречу с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения перехода
Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вскоре проведет официальную встречу с представителями клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", чтобы обсудить возможный переход.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети сообщает журналист Руди Галетти.
Встреча Месси и "Аль-Хиляля" состоится 1 мая после матча с "Лорьяном".
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