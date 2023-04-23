Месси проведет встречу с представителями «Аль-Хиляля» для обсуждения перехода

Капитан сборной Аргентины по футболу и нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси вскоре проведет официальную встречу с представителями клуба из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль", чтобы обсудить возможный переход.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом в социальной сети сообщает журналист Руди Галетти.

Встреча Месси и "Аль-Хиляля" состоится 1 мая после матча с "Лорьяном".