Майли Сайрус сменила имидж

Американская певица Майли Сайрус появилась на публике и показала новый имидж. Соответствующие фото размещены на портале Page Six.

30-летняя поп-исполнительница посетила премию Daily Front Row Fashion Awards, которая состоялась в Лос-Анджелесе. Знаменитость сменила окрашивание, вернувшись к темному цвету волос, который она носила в 2012 году. На опубликованных кадрах видно, что актриса вышла в свет в черном платье Versace с корсетным верхом в сочетании с оперными перчатками.

Пользователи сети восхитились изменениями во внешности кумира, о чем написали в многочисленных постах в Twitter. "Майли вернулась в свою лучшую эру", "Красотка", "Как же я ее люблю", "Брюнеткой ей гораздо лучше", "Вау, старая Майли!" - отмечали поклонники.