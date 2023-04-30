Блогерша назвала безвкусицей одежду трех известных брендов

Модная блогерша Амира Бессетт из Великобритании назвала безвкусицей одежду трех известных брендов. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает почти 300 тысяч подписчиков, передает Day.Az.

Так, по мнению инфлюэнсерши, элегантным девушкам следует отказаться от покупки изделий американской марки Michael Kors, которые она призвала заменить на продукцию компании Ralph Lauren. В то же время автор ролика порекомендовала не приобретать наряды французского модного дома Louis Vuitton.

В завершение британка указала, что тем, кто желает выглядеть стильно, необходимо исключить из гардероба вещи бренда Balenciaga.