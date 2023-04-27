Блогерша продемонстрировала наряд и описала реакцию родителей

Блогерша Меган (фамилия неизвестна) описала реакцию родителей на ее откровенный наряд и удивила фанатов. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 55,4 тысячи подписчиков, передает Day.Az.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом milktea.meg предстала перед зрителями в черно-синем корсете со шнуровкой на спине и черной атласной юбке длины миди на низкой посадке. При этом девушка частично оголила область груди и живота. "Образ, который мои азиатские родители не одобряют. Если папа это увидит, то я не выдержу", - призналась она.

Пользователи сети, в свою очередь, тоже оценили образ Меган в комментариях под постом. "Это выглядит невероятно красиво", "Я в восторге", "Прекрасно тебя понимаю, у меня такие же строгие родители", - поддержали они.