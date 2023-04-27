Спутница Роналду прокомментировала слухи о расставании

Джорджина Родригес, спутница форварда "Аль-Насра" Криштиану Роналду, прокомментировала информацию о желании футболиста расстаться с ней в соцсети Instagram, передает Day.Az. Джорджина использовала для этого слова из песни Ромео Сантоса Si yo muero.

"Завистники изобретают слухи, сплетники их распространяют, а идиоты верят им", - опубликовала Джорджина в соцсетях.

Накануне Ajansspor сообщил о возможном расставании Роналду и Джорджины.

Джорджина и Роналду познакомились в 2016 году. Тогда девушка работала в магазине Gucci в Мадриде, а футболист выступал за "Реал".

Джорджина и Роналду воспитывают пятерых детей, двое из которых являются общими. В начале 2017 года у Криштиану родилась двойня от суррогатной матери. В ноябре 2017 года сама Родригес родила дочь Алану Мартину.