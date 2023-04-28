Памела Андерсон повторила образ из «Спасателей Малибу» 30-летней давности

Американская фотомодель и актриса Памела Андерсон повторила культовый образ из сериала "Спасатели Малибу", который транслировался в 1990-х годах. Снимок появился на ее странице в Instagram.

55-летняя знаменитость снялась в рекламе бренда Frankies Bikinis на пляже в Малибу. На размещенном кадре телезвезда позировала на фоне океана в слитном купальнике красного цвета. Известно, что в аналогичном плавательном костюме она появлялась в эпизодах "Спасателей Малибу" 30-летней давности.

При этом волосы манекенщицы во время фотосессии для упомянутой марки были распущены, а на ее лицо нанесли макияж в нюдовых оттенках. Из аксессуаров на ней были несколько золотых колье с крупными подвесками.