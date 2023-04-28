Голливудская актриса восхитила фанатов снимком без макияжа

Голливудская актриса Холли Берри поделилась снимком без макияжа и восхитила фанатов. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram.

56-летняя знаменитость запечатлела себя в зеркале, позируя в красном пеньюаре с черными кружевами. На размещенном кадре видно, что на ее лице отсутствует косметика, а волосы уложены в "мокрую" прическу. "Зеркало - мой лучший друг", - подписала звезда пост, который набрал более 127 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественной красотой актрисы и принялись писать комплименты в комментариях. "Натуральная красота", "Где же ты нашла источник молодости?", "Ты такая потрясающая женщина", "Идеальная и невероятно красивая", "Такое впечатление, что тебе 25", - высказывались они.