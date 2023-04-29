Черепаха "автостопом" покаталась на спине аллигатора

Блогер в городе Тампа, штат Флорида, США, стал очевидцем того, как черепаха оседлала аллигатора и покаталась на нем верхом, передает Day.Az со ссылкой на Rambler.

Тревел-блогер по имени Джеф стал очевидцем редкого зрелища, когда у него на глазах черепаха забралась на спину находившемуся в воде аллигатору. Он сделал фотографию и опубликовал ее в соцсетях.

"Ты знаешь, что ты во Флориде, когда видишь в пруду черепаху, которая едет на аллигаторе как на лошади. Я посмеялся, потому что это было очень флоридское зрелище", - пояснил автор фотографии.

В комментариях один из пользователей назвал черепаху автостопщиком. "Ооо, Флорида", - написал другой автор комментария.

В конце концов, наездница спрыгнула с трехметрового аллигатора на бревно. Как правило, аллигаторы рассматривают черепах как добычу.

В штате Флорида живет большое количество аллигаторов, а также питонов.