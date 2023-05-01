Джейсон Стэйтем и Роузи Хантингтон-Уайтли в стильном образе на новом снимке в соцсети

В феврале 2022-го Роузи Хантингтон-Уайтли и Джейсон Стэйтем стали родителями во второй раз - у них родилась девочка. Возлюбленные назвали малышку красивым именем Изабелла. Пара почти не рассказывает о своей личной жизни и не публикует фото в соцсети.

Как передает Day.Az со ссылкой на PeopleTalk, накануне модель выложила новый снимок с актером. Судя по снимку, возлюбленные куда-то направлялась на машине. Ты только посмотри на эту стильную пару!

Кстати, Джейсон и Роузи вместе уже больше 12 лет! Они начали встречаться в апреле 2010-го, а в 2017-м впервые стали родителями. Пара воспитывает сына Джека Оскара и дочь Изабеллу. Ранее они появились на показе Burberry во время Недели моды в Лондоне.