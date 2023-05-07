Женщина моментально возненавидела дорогое тату

Владелица салона красоты Диарра Дюморне из Северной Каролины, США, потратила более 1250 долларов на татуировку и возненавидела ее. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok аккаунте, передает Day.Az.

Женщина рассказала, что красными чернилами набила рисунок дракона на предплечье. Однако ей не понравилось, как узор менялся в процессе заживления. Впоследствии американка решила сделать коррекцию, после которой изображение окончательно утратило первоначальный вид, превратившись в фиолетовые разводы.

"Я ненавижу смотреть на свою руку. Бывают моменты, когда я смотрю на нее и действительно плачу, потому что мне придется жить с этим всю оставшуюся жизнь", - заявила Дюморне, отметив, что в общем потратила на услуги тату-мастеров большие деньги.