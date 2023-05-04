Дженнифер Лопес порадовала подписчиков

Актриса и певица Дженнифер Лопес стала приглашенной гостьей на утреннем шоу. Снимками она поделилась на своей странице в Instagram.

53-летняя певица появилась на публике в голубой прозрачной блузе с пышными рукавами и глубоким декольте. К ней она подобрала бирюзовую кожаную юбку-карандаш и бежевые мюли с камнями. Образ дополнили массивные серебряные серьги. Певице сделали укладку с низким пучком и яркий макияж стрелками.

Певица регулярно примеряет откровенные образы. Так, в начале апреля, в Национальный день борьбы со стрессом, Дженнифер Лопес опубликовала фото топлес. На снимке 53-летняя артистка возлежит на животе, подперев щеку рукой и глядя в камеру.