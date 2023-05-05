52-летняя телеведущая назвала устаревшую для женщин зрелого возраста одежду

Американская журналистка и телеведущая Тамсен Фадал назвала устаревшую для женщин зрелого возраста одежду. Как передает Day.Az, соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

52-летняя знаменитость отметила, что в данном случае ухудшить внешний вид могут наряды с крупным принтом. "Вместо этого обратите внимание на более мелкие узоры, которые, как мне кажется, могут помочь вам сбросить 10 лет", - заявила она.

В то же время автор ролика призвала отказаться от старых джинсов в гардеробе, например фасона Mom (джинсы с завышенной талией и с прямым кроем штанин, слегка зауженных вниз от колен, - прим. "Ленты.ру"), посоветовав отправиться за покупками и приобрести более новую модель. Кроме того, Фадал внесла в список вещи свободного кроя. "Вы заслуживаете одежду, которая подчеркивает вашу фигуру и ваши лучшие качества", - указала ведущая.