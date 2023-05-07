Doja Cat показала свое новое необычное тату

Популярная певица Амала Дламини, известная под псевдонимом Doja Cat, сделала новую татуировку на спине. Фотографией новой татуировки рэперша поделилась с подписчиками своих социальных сетей, передает Day.Az.

27-летняя певица набила на спине новую татуировку в виде огромного скелета летучей мыши. В подписи к фото звезда объяснила поклонникам смысл ее новой татуировки.

"Летучие мыши часто олицетворяют смерть в смысле отпускания старого и привнесения нового. Это символы перехода, инициации и начала нового начала", - написала Doja Cat.

Автором рисунка на спине Doja Cat стал знаменитый тату-мастер Bang Bang, клиентами которого являются Мэтт Деймон, Рита Ора, Майкл Дж. Фокс, Дэвид Бекхэм, Лиам Хемсворт, Эйса Гонсалес, Джастин и Хейли Бибер, а также Джо Джонас и его жена Софи Тернер.