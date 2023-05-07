Милла Йовович показала наряд, в котором пошла с мужем на свидание

Актриса, модель Милла Йовович показала в соцсетях наряд, в котором пошла с мужем на свидание. Звезда призналась, что они впервые за несколько лет не будут ночевать дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Вечер свидания! Наконец-то у меня появилась возможность оставить все, и мой муж забрал меня на ночь вне дома", - поделилась артистка.

Милла Йовович замужем за английским кинорежиссером Полом Андерсоном. Пара познакомилась на съемках фильма "Обитель зла", они встречались на протяжении семи лет, а поженились в 2009 году после рождения дочери. Супруги воспитывают троих детей: 15-летнюю Эвер, 8-летнюю Дэшилл и 3-летнюю Ошин.

Милла Йовович признавалась, что они с Полом Андерсоном прошли в семейной жизни через многие проблемы, но муж смотрит на нее с такой же любовью, как и в начале их романа. По словам актрисы, ей очень повезло с партнером, который стал еще и заботливым, внимательным отцом.