Олег Газманов поделился формулой поддержания здоровья в 71 год

Формулой поддержания здоровья в 71 год в YouTube-шоу актера Вячеслава Манучарова "Эмпатия Манучи" поделился народный артист России Олег Газманов. Он посоветовал мужчинам ежедневно заниматься спортом, передает Day.Az.

По словам певца, в этом отлично помогут кардиотренировки, теннис, занятия на тренажерах и другие активности. Газманов подчеркнул, что сам он ежедневно начинает свой день с 15-минутной зарядки, упражнения для которой разрабатывал лично под себя.