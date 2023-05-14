Женщина раскрыла способ предотвратить появление морщин с помощью пластыря

Блогерша Мелани Сэндфорд раскрыла простой способ предотвратить появление морщин с помощью подручного средства. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, передает Day.Az.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша с никнеймом melaniesandford18 предстала без косметических средств на лице, демонстрируя неглубокие мимические морщины. Затем она взяла медицинский пластырь, отделила часть материала и наклеила в область лба, под глаза и около носа. "Лейкопластырь работает как патчи от дефектов на коже, но стоит в десятки раз дешевле. Я использую их перед сном", - пояснила Сэндфорд.

Ролик стал вирусным, набрал 1,7 миллиона просмотров. Подписчики оценили рекомендацию женщины в комментариях под постом. "Я уже купила эту штуку!", "Спасибо за совет! Как же трудно быть девочкой", "Если все узнают о таком лайфхаке, то лейкопластырь будет в дефиците", - написали они.