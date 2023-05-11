Актер похудел на 15 килограммов за полтора месяца

Проживающий в Австралии актер индийского происхождения Тушар Кумар сбросил 15 килограммов лишнего веса за полтора месяца благодаря особой диете и раскрыл секрет своего успеха. Его историю публикует The Times of India (TOI).

Весивший 111 килограммов Кумар задумался о похудении после того, как во время съемок в индийском штате Гуджарат некоторые коллеги посоветовали ему сбросить несколько килограммов. Мужчина сначала приводил критикам в пример актеров, которые были полными, и это не мешало им в карьере. Однако потом он увидел результаты съемок и остался очень недоволен своей внешностью.

Чтобы похудеть, артист решил заменить большую часть твердых продуктов в своем рационе жидкостью. После пробуждения он выпивал стакан воды, а на завтрак готовил себе только чашку кофе с обезжиренным молоком. На обед Кумар выпивал чашку чая или кофе с обезжиренным молоком и съедал один огурец. Ужинал мужчина строго в интервале между шестью до девятью часами вечера и позволял себе любые блюда. В первые две недели между основными приемами пищи он иногда съедал вареное яйцо или морковку, однако потом начал пить исключительно чай с лимоном или кофе с обезжиренным молоком.

Кумар признался, что первое время испытывал приступы голода, но потом научился отвлекаться, в частности, благодаря занятиям спортом. Раз в неделю он играл в теннис, ходил на плавание и в сауну дважды в неделю и каждый день проходил по 10 тысяч шагов на свежем воздухе или беговой дорожке.

В итоге за полтора месяца ему удалось похудеть до 96 килограммов, однако он не собирается останавливаться на достигнутом. Теперь Кумар планирует снизить вес до 85 килограммов. Актер утверждает, что, чтобы добиться такого же успеха, нужно сократить калораж, оставаться активным и спать как минимум по семь часов в сутки. Кроме того, он советует каждый день отмечать любые изменения веса и считать победой даже похудение на 100 граммов.