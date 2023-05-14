Ксения Бородина стала крестной матерью дочери Ольги Орловой

Телеведущая и певица Ольга Орлова опубликовала в Instagram фотографии с крестин ее дочери Анны. Крестной матерью ребенка стала подруга Орловой и соведущая по телепроекту "Дом-2" Ксения Бородина, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В свою очередь Бородина в своих соцсетях рассказала, что ее дочь Теона, присутствующая на крещении, растрогалась до слез. Телеведущая назвала дочь Орловой своей любовью.

45-летняя Орлова стала мамой во второй раз в феврале 2023 года. У артистки также есть 21-летний сын Артем, который родился в союзе с бизнесменом Александром Кармановым. Фамилию нынешнего мужа исполнительница держит в секрете. Известно, что мужчину зовут Валерий, у него свой бизнес. Супруг Орловой старше ее на 10 лет. Пара познакомилась в ресторане в Москве. В интервью Светлане Бондарчук Орлова призналась, что несколько месяцев присматривалась к будущему возлюбленному. В декабре 2021 года певица сообщила, что вышла замуж.