Соцсети удивил пассажир, который начал стричь себе голову в автобусе

Пользователей соцсетей удивил пассажир, который начал стричь себе голову в автобусе, пишет Mothership. Мужчину не смутило то, что он ехал не один.

Как передает Day.Az, кадры с пассажиром в соцсетях опубликовал Джерри Лим, который ехал с ним в одном автобусе. По словам свидетеля, мужчина занял свое место, а затем достал электрическую бритву и начал водить ей по голове. Это все продолжалось примерно 20 минут.

"Очень надо научить сингапурцев правильному поведению в общественном транспорте", - прокомментировал свою публикацию Джерри.

Такого же мнения, судя по комментариям, придерживаются и большинство пользователей соцсетей. Люди тоже раскритиковали мужчину за его поступок.

"Это же негигиенично, просто отвратительно", - писали зрители.