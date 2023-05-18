Анджелина Джоли раскрыла детали запуска собственного модного бренда

Американская актриса Анджелина Джоли объявила о запуске модного бренда под названием Atelier Jolie. Об этом она сообщила в социальных сетях.

В личном блоге актриса написала о том, что наконец готова поделиться подробностями запуска собственного бренда.

"Зачем просто покупать дизайн другого человека, когда можно создать самому? Мы все можем коллекционировать, ценить и вдохновляться дизайном других. Но высшая форма самовыражения - и я считаю, что самая забавная - это создавать для себя", - рассказала Джоли.

Она также подчеркнула, что они будут использовать только качественные винтажные ткани. Их можно будет отремонтировать или переработать, улучшить посадку, вдохнуть новую жизнь в то, что можно было бы выбросить, и "создать качественную семейную реликвию с личным смыслом".

В марте впервые стало известно о запуске собственного бренда одежды и ювелирных украшений.