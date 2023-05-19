https://news.day.az/popularblog/1565715.html Необычный челлендж мигрантов в Британии - ВИДЕО
Необычный челлендж мигрантов в Британии - ВИДЕО
В Британии мигранты запустили челлендж в социальных сетях - зайти в случайный дом жителей английских городов и "погостить", проверяя свою безнаказанность.
На видео мигранты в Лондоне, которые уже живут в 4-звездочном отеле и получают пособие за счет налогов британцев.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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