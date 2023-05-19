Необычный челлендж мигрантов в Британии

В Британии мигранты запустили челлендж в социальных сетях - зайти в случайный дом жителей английских городов и "погостить", проверяя свою безнаказанность.

На видео мигранты в Лондоне, которые уже живут в 4-звездочном отеле и получают пособие за счет налогов британцев.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.