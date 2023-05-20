Блогерша сделала вышедшую из моды процедуру в салоне и вызвала споры в сети

Блогерша Кела (фамилия неизвестна) сделала вышедшую из моды процедуру в салоне красоты и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом celj0nes призналась, что решила визуально преобразиться, воспользовавшись услугами мастеров. Сначала она показала внешность до перевоплощения. На размещенном фото Кела предстала с длинными темными волосами и густыми бровями.

Затем юзерша продемонстрировала свой новый имидж. На опубликованном кадре видно, что ее локоны стали значительно короче, а брови приобрели чересчур тонкую форму. По словам Келы, ее естественные брови ей не нравились, несмотря на то, что широкая форма пользуется популярностью у девушек. "Я так рада, что все-таки обратилась к специалистам", - призналась она.

Блогерша Кела (фамилия неизвестна) сделала вышедшую из моды процедуру в салоне красоты и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте.

Инфлюэнсерша с никнеймом celj0nes призналась, что решила визуально преобразиться, воспользовавшись услугами мастеров. Сначала она показала внешность до перевоплощения. На размещенном фото Кела предстала с длинными темными волосами и густыми бровями.

Затем юзерша продемонстрировала свой новый имидж. На опубликованном кадре видно, что ее локоны стали значительно короче, а брови приобрели чересчур тонкую форму. По словам Келы, ее естественные брови ей не нравились, несмотря на то, что широкая форма пользуется популярностью у девушек. "Я так рада, что все-таки обратилась к специалистам", - призналась она.