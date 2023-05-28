Женщина удивилась после того, как с нее взяли деньги за ужин в доме подруги

Жительница Англии была сильно удивлена, когда ей выставили счет после ужина в доме подруги, пишет Independent, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как рассказала женщина, приятельница потребовала с нее £20 за съеденные продукты. Британка добавила, что она была приглашена в дом своей подруги на ужин и принесла бутылку хорошего вина.

"Мы хорошо поели, но нам прислали сообщение, попросив денег с каждого человека! Я думала, что это сумасшествие, и я никогда не попрошу никого платить за еду, если я приглашу их к себе!" - возмутилась она.

Женщина добавила, что вернула деньги, чтобы сохранить хорошие отношения с подругой.

"У нас много общих хороших друзей", - объяснила британка.

Однако пользователи соцсетей раскритиковали ее за это и посоветовали найти себе новую подругу.

"Это невероятно грубо с ее стороны", - уверены люди.