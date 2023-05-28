В соцсетях на картине 1937 года нашли iPhone

Пользователи соцсетей нашли на картине 1937 года устройство, похожее на iPhone, пишет Independent. Его в руках держит мужчина, как будто собирается ответить на звонок, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Картина под названием "Мистер Пинчон и заселение Спрингфилда" была нарисована итальянским художником Умберто Романо. На ней изображен колонист и основатель Спрингфилда, Массачусетс, Уильям Пинчон и индейцы.

Внимание пользователей соцсетей привлек один из нарисованных индейцев, держащий в руках устройство, похожее на современный iPhone.

"Похоже, он просматривают историю браузера того связанного парня", - пошутили комментаторы.

Возможно, устройство, похожее на смартфон, на картине Романо, может быть ручным зеркалом, которое было популярным предметом торговли, или клинок топора.