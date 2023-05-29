Тотал-деним. Тренд 2023!

Ни для кого ни секрет, что трендом 2023 года являются деним образы. А известные дизайнеры, и модельеры каждый раз представляют нам новые и интересные варианты из денима.

Джинсы есть в гардеробе у каждой девушки, они никогда не выходят из моды и всегда сохраняют свою актуальность с небольшими изменениями. Они уместны и практичны в любой ситуации, от прогулки до праздничного выхода.

Фэшн-бьюти блогер Фаига Мамедова поделилась на своей странице в Instagram идеей тотал-деним образа.

Представляем вашему вниманию эти кадры: