https://news.day.az/popularblog/1568591.html Тотал-деним. Тренд 2023! - ВИДЕО
Тотал-деним. Тренд 2023! - ВИДЕО
Ни для кого ни секрет, что трендом 2023 года являются деним образы. А известные дизайнеры, и модельеры каждый раз представляют нам новые и интересные варианты из денима.
Джинсы есть в гардеробе у каждой девушки, они никогда не выходят из моды и всегда сохраняют свою актуальность с небольшими изменениями. Они уместны и практичны в любой ситуации, от прогулки до праздничного выхода.
Фэшн-бьюти блогер Фаига Мамедова поделилась на своей странице в Instagram идеей тотал-деним образа.
Представляем вашему вниманию эти кадры:
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