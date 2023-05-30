Разработчики Atomic Heart объявили выход второй части музыкального альбома

Студия Mundfish в социальных сетях объявила, что 2 июня состоится премьера второй части музыкального альбома Atomic Heart, передает Day.Az.

Разработчики обещают, что альбом Atomic Heart OST: Vol 2 будет доступен на популярных музыкальных стриминговых площадках и YouTube. Альбом будет содержать 32 трека различных жанров, написанных такими известными композиторами, как Мик Гордон, Джеффри Дэй и Boogrov.

Разработчики сопроводили публикацию обрезанной обложкой альбома, на которой заметны руки робота "Вовчика", играющего на синтезаторе. Вскоре в сети было обнаружено полное изображение.

Премьера первой части саундтрека Atomic Heart состоялась в феврале 2023 года. За короткий промежуток времени многие композиции из игры набрали большую популярность на стриминговых платформах. Особый успех имел ремикс "Комарово", который вошел в топ-3 чарта "Яндекс Музыки".

Atomic Heart - это игра в жанре шутера от первого лица, действие которой происходит в альтернативном СССР 1950-х годов. Выход проекта состоялся 21 февраля 2023 года на ПК, консолях PlayStation 4 и 5, Xbox One и Series X/S.