Блогерша назвала безвкусицей популярную обувь

Блогерша Джована (фамилия не раскрывается), более известная с соцсетях по никнейму @giovanalourencoo, назвала безвкусицей три популярные модели обуви. Соответствующая публикация появилась в издании The Sun.

По мнению девушки, сабо и туфли на массивных каблуках и платформе визуально дешевят образ. Вместо них лучше присмотреться к коричневым сандалиям без шнурков и туфлям на небольшом каблуке, оформленным ремешком на щиколотке и закрытым носом.

Кроме того, Джована призвала отказаться от кроссовок, выполненных в стиле популярной модели 530 марки New Balance. Данный предмет гардероба необходимо заменить классическими кедами на плоской подошве, поскольку они смотрятся намного изящнее.