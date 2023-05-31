Фото яйца необычной формы удивило пользователей сети

Пользователь Reddit с ником gamelover42 поделился на портале фотографией яйца необычной формы, найденного им в курятнике. Снимок стал популярным и удивил многих комментаторов.

"Это яйцо странной формы снесла моя курица", - написал автор. На опубликованном снимке он держит на ладони куриное яйцо продолговатой формы, выгнутое с одной из сторон.

В комментариях многие пользователи сети заявили, что яйцо напоминает им морскую раковину. "Говорю как владелец кур... Что это за фигня?", "Это, без сомнения, самое странное яйцо, какое мне доводилось увидеть", - заявили они. "Возможно, внутри дракон", "Съешь его и станешь супергероем - "Куроменом"", "Думаю, твоя курица может оказаться инопланетянином", - пошутили другие.

Вместе с тем многие комментаторы указали, что у птицы, снесшей яйцо, может быть дефицит кальция или других полезных элементов, и посоветовали автору озаботиться этим вопросом.