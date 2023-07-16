Блогерша раскрыла способ избежать натирания бедер в жару

Блогерша Бруклин (фамилия не уточняется), более известная в соцсетях по никнейму @brooklynnlifecare, раскрыла средство от натирания бедер при ходьбе в жару. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, передает Day.Az

Инфлюэнсерша рассказала, что очень любит шорты. Однако из-за того, что в ее стране очень жаркий климат, ношение данного предмета гардероба ей доставляет неудобство. "Поэтому я использую кокосовое масло, смазывая им внутреннюю часть своих ног", - объяснила Бруклин и добавила, что иногда смешивает кокосовое и гипоаллергенное детское масла.

Зрители поблагодарили девушку за лайфхак в комментариях под видео. "Это отличная идея! Все натуральное и к тому же вы будете вкусно пахнуть", "Нет ничего хуже летом, чем натирание между ног", "Дезодорант и сухой шампунь тоже отлично работают", - писали они.