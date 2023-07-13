Windows 11 запустили на рекордно слабом компьютере

Блогеру под ником NTDEV удалось запустить актуальную ОС Microsoft на рекордно слабом компьютере. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале автора.

По словам энтузиаста, он пытался выяснить возможности Windows 11. В ходе эксперимента автор смог установить и запустить операционную систему на ПК, который имел всего 176 мегабайт оперативной памяти. Согласно рекомендациям Microsoft, для корректной работы системы необходимо не менее 4 гигабайт оперативной памяти. Судя по всему, это новый рекорд для Windows 11.

"Что ж, на данный момент, похоже, что 176 мегабайт - это самый низкий уровень, который мы могли бы достичь при запуске Windows 11", - отметил NTDEV. По его словам, в ходе подготовки к эксперименту он использовал облегченную сборку Tiny11, процессор Ryzen 7 5800HS и упрощенную версию жесткого диска.