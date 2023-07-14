Один из популярнейших блогеров поделился новостью о пополнении в семье

Один из самых популярных в мире YouTube-блогеров Феликс Чельберг, более известный как PewDiePie, впервые стал отцом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом он сообщил в своем Instagram-аккаунте.

Чельберг показал фотографии, на которых он запечатлен вместе с женой Марцией и новорожденным сыном. "Добро пожаловать в семью, маленький Бьорн", - написал блогер. Он отметил, что ребенок появился на свет 11 июля.

Ранее PewDiePie заявил, что в связи с грядущим пополнением в семье возьмет перерыв от YouTube. По словам блогера, он не уверен в том, что после рождения ребенка у него будет время на создание видео. "Думаю, что я долго не буду загружать новые ролики", - отметил Чельберг.

О том, что он станет отцом, PewDiePie объявил в феврале в видео на своем YouTube-канале. Блогер раскрыл, что они с супругой узнали о ее беременности в ноябре.