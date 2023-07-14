Парень спустился в подвал, где его поджидала неожиданность

Пользователь Reddit рассказал о неожиданной встрече, которая ждала его в подвале его собственного дома.

По словам парня, он застал там незнакомую женщину, принимавшую душ.

Герой истории уточнил, что живет вместе со своей девушкой и родителями. Однажды, когда дома не было никого, кроме его отца, рассказчик спустил в подвал, чтобы воспользоваться стиральной машиной. Парень добавил, что там же, в подвале, в их доме находятся душ и сауна.

После того, как автор поста загрузил белье в машину, он услышал, что кто-то моется. "Я подумал, что это отец, но это было странно. Он принял душ наверху и видел, что я планирую стирать", - вспомнил рассказчик.

Позднее он заметил за шторкой женский силуэт. Парень обратился к незнакомке и выяснил, что ей была новая жена их соседа, которой его отец разрешил воспользоваться душем. "Я неловко улыбнулся, сделал вид, что все это совершенно нормально, и попытался пожать ей руку. Она вежливо отклонила мое рукопожатие", - добавил герой истории.

Рассказчик подчеркнул, что его очень возмутило то, что отец не поставил его в известность о визите соседки. "Я просто сбит с толку. О чем только думали все эти люди?" - заключил он.

В комментариях многие назвали историю, которая случилась с парнем, забавной. "Я надеюсь, ты предложил потереть ей спину мочалкой?", - поиронизировали пользователи.