Экс-теннисистка Шарапова опубликовала видео с повзрослевшим сыном

Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова на своей странице в Instagram опубликовала видеозапись, на которой запечатлен ее сын Теодор, сидящий на берегу моря под присмотром спортсменки, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Только море и я", - подписала видео Шарапова.

В 2018 году российская теннисистка подтвердила свой роман с британским миллионером Александром Гилксом. В 2020 состоялась помолвка пары. 1 июля 2022 года у них родился сын Теодор.

Шарапова официально объявила о завершении профессиональной карьеры в феврале 2020 года, ей было 32 года. Теннисистка пять раз выигрывала турниры "Большого шлема", она одна из десяти женщин в истории, кто обладает так называемым "карьерным шлемом" (выиграла все турниры Большого шлема, но в разные годы). Также Шарапова - победительница 39 турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) (36 - в одиночном разряде).

Спортсменка - обладательница Кубка Федерации (2008) и финалистка турнира (2015), в 2012 году она выиграла серебряную медаль Олимпийских игр - 2012 в одиночном разряде.