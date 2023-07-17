В России сварили чашку кофе из 100 кг арабики

В Твери сварили самую большую чашку кофе в России из ста килограммов арабики, сообщили соцсети. Пост опубликован в группе "Подслушано в Твери" в социальной сети "Вконтакте".

"Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы", - следует из сообщения.

Достижение зафиксировали в Книге рекордов России.