https://news.day.az/popularblog/1581760.html В России сварили чашку кофе из 100 кг арабики - ВИДЕО
В России сварили чашку кофе из 100 кг арабики - ВИДЕО
В Твери сварили самую большую чашку кофе в России из ста килограммов арабики, сообщили соцсети. Пост опубликован в группе "Подслушано в Твери" в социальной сети "Вконтакте".
"Чашка высотой более двух метров была установлена на набережной Афанасия Никитина в рамках празднования Дня города и 888-летия областной столицы", - следует из сообщения.
Достижение зафиксировали в Книге рекордов России.
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