Мужчины устроили боксерский бой на детской площадке

Двое мужчин устроили боксерский бой в профессиональном обмундировании на импровизированном ринге на детской площадке в Москве. Ситуация попала на видео, опубликованное в группе "Москва • Новости" во "ВКонтакте", передает Day.Az.

"А кому они мешают? Не водку пивом запивают!", "Ну и что тут такого?!", "Парни спортом занимаются. В чем проблема? Или кому-то они мешают?", "Они же тоже чьи-то дети", - прокомментировали юзеры.

На кадрах мужчины ведут спарринг в боксерских перчатках и масках. Оба они с голыми торсами и в шортах. Детей на площадке не видно.