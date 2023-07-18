Гвинет Пэлтроу показала как выглядит без макияжа

Американская актриса Гвинет Пэлтроу показала естественную внешность на снимке с 19-летней дочерью Эппл Мартин. Соответствующая история появилась в ее Instagram-аккаунте.

Как передает Day.Az, 50-летняя знаменитость предстала перед камерой в черной майке на тонких бретелях. При этом она продемонстрировала лицо без декоративной косметики и с белыми патчами под глазами. На размещенном фото (на момент написания новости было удалено) видно, что на лице Пэлтроу присутствуют мелкие мимические морщины и пигментация. Кроме того, звезда распустила длинные светлые волосы, уложенные в легкие локоны.

В свою очередь дочь актрисы примерила серый топ с узором и повязку на голову. Девушка также снялась без макияжа и с упомянутыми наклейками с концентрированным составом для ухода за кожей.