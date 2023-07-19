Блогерша показала нестандартный способ чистки обуви

Блогерша с никнеймом @wood.mood0 показала необычный способ почистить обувь и смутила зрителей.

Как передает Day.Az, соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 1,1 миллиона подписчиков.

На размещенных кадрах женщина продемонстрировала, как поместила меховые тапки, вьетнамки и "кроксы" в пустую посудомоечную машину для стирки. Затем она извлекла из машины чистые изделия.

Видео набрало более 50 тысяч просмотров. Пользователи сети оценили лайфхак инфлюэнсерши в комментариях. "Для тапок - стиральная машина, а не посудомоечная. Это неправильно и негигиенично", "Подобное не для меня", "Тапки в посудомоечной машине?! Нет!" - заявили юзеры.