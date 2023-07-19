Блогерша показала интересный способ как выбрать спелый арбуз

Блогерша с ником @michellebellexo раскрыла, как определить спелость арбуза.

Как передает Day.Az, видео, в котором она показала необычный способ выбрать ягоду, девушка опубликовала в TikTok.

Когда блогерша не могла выбрать арбуз в супермаркете, ее муж поделился с ней секретом, с помощью которого можно определить его спелость. По словам мужчины, полосы на спелой ягоде будут шириной в два сложенных вместе пальца - указательного и среднего. "Думаю, об этом должны знать все", - обратилась она к пользователям сети.

В комментариях под видео зрители рассказали о способах, которыми они пользуются при выборе арбуза. "Нужно обращать внимание на большое желтое пятну внизу ягоды и яркость полос", "А мне всегда приходилось гуглить, чтобы не взять слишком "водяной" арбуз", "Нужно найти желтое пятно и постучать по нему. Звук должен быть глухой", - написали они.

Некоторые из них признались, что впервые слышат об этом лайфхаке. "Я умею выбирать хорошие манго, рамбутаны и джекфруты, но не арбузы и апельсины", "Никогда не слышала о "правиле двух пальцев", хотя я живу в городе, где выращивают арбузы", - признались комментаторы.