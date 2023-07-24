Женщина поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей сети

В зоопарке Rak Zoo в городе Рас-эль-Хайма, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), посетительница поела с одной тарелки со львом и напугала пользователей социальной сети. Об этом сообщает News 18, передает Day.Az.

Женщину и хищника сняли на видео. На кадрах видно, как лев ест мясо, а посетительница лезет рукой в его тарелку и спокойно берет кусочек себе. Женщина ведет себя непринужденно и разговаривает с мужчиной за кадром. "Ни в одном месте на земле нельзя сделать то, что можно сделать в Rak Zoo", - гласит подпись к видео в социальной сети зоопарка.

Ролик потряс пользователей. Многие посчитали поступок посетительницы опасным и посоветовали ей держаться от льва подальше. "А потом он съест вас!!! Это же дикие животные, а не домашние", - говорится в одном из комментариев.