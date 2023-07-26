Раскрыта оптимальная частота стирки джинсов

Эксперт по уборке и блогерша Кэролайн Соломон из Нью-Йорка, США, раскрыла оптимальную частоту стирки джинсов. Ее комментарий публикует Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Загрязнения с данного предмета гардероба следует удалять после 10-кратного использования либо ранее, если появился неприятный запах, указала специалистка. При этом она посоветовала внимательно изучать этикетку на штанах и стирать их в холодной воде, включив деликатный режим и вывернув брюки наизнанку.

Бюстгальтеры, отметила Соломон, требуется стирать после того, как их надели три раза, а трусы и носки - после каждого применения. Постельное белье необходимо менять каждую неделю, пояснила собеседница издания.