Блогерша рассказала как спастись от морщин

Блогерша Сара Пальмира раскрыла пять действенных способов, которые помогают предотвратить появление морщин.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, cоответствующая информация появилась в ее TikTok-аккаунте, насчитывающем 300 тысяч подписчиков.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом sarahpalmyra рассказала, что для гладкой и ровной кожи необходимо ежедневно наносить солнцезащитный крем. Помимо этого, она призвала отказаться от регулярного отшелушивания, поскольку это разрушает кожный барьер и делает лицо тусклым и раздраженным.

Пальмира также напомнила, что дважды в день стоит умываться подходящими по типу кожи средствами и удалять декоративную косметику. Кроме того, по словам девушки, ключевую роль играет увлажнение и питание с помощью сывороток и кремов.

В заключение юзерша рассказала, что уделяет особое внимание качественному сну, не употребляет алкоголь и справляется со стрессом без ущерба для организма, что позволяет ей выглядеть молодо и свежо.