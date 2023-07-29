Сальма Хайек показала, что время победить невозможно

Американская актриса мексиканского происхождения Сальма Хайек показала седину и восхитила фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

56-летняя знаменитость запечатлела себя в салоне автомобиля с солнцезащитными очками на голове. Так, звезда продемонстрировала крупным кадром обесцвеченные волосы в области лба. "Вот совет, как замаскировать седые волосы, не красив их. Просто не носи очки на голове", - с иронией подписала она пост, который набрал более 418 тысяч лайков.

Поклонники восхитились естественным внешним видом женщины, о чем принялись писать в комментариях. "Красотка", "Ты, как хорошее вино. С годами становишься только лучше", "Ты в любом случае выглядишь великолепно", "Сальма, даже седина смотрится на тебе потрясающе", "Спасибо тебе за то, что ты не отрицаешь нормальное", - высказывались они.