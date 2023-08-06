Месть похитителю еды из общего холодильника едва не закончилась приездом полиции

Пользователь Reddit рассказал о том, как его попытка отомстить похитителю еды из общего холодильника едва не закончилась приездом полиции. Мужчина добавил в свой бутерброд соус на основе перца чили Каролина Рипер, который считается одним из острейших в мире, чтобы выяснить, кто крал его обеды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Парень работал с друзьями в мастерской, изготавливающей ножи. В одном здании с ними было еще несколько небольших предприятий. Все сотрудники пользовались одним общим холодильником, и на протяжении года у героя истории не возникало никаких проблем с едой.

"Однако в какой-то момент неизвестный воришка начал красть мои бутерброды, съедая аккурат по половине от каждого, оставляя следы от укусов, как бы насмехаясь надо мной. Поначалу я решил, что это был единичный случай. Но когда это повторилось, я был полон решимости действовать. Я приготовил бутерброды с чрезвычайно острым соусом Каролина Рипер (по чайной ложке в каждом) и оставил записку, в которой предупредил о последствиях кражи чужой еды", - написал автор поста.

Вернувшись с обеда, парень обнаружил, что на работе "воцарились паника и хаос", а громкий детский плач, раздававшийся в здании, разбавляли женские крики и причитания. Выяснилось, что воришкой был девятилетний сын уборщицы, которого она привела на работу, чтобы не оставлять дома в одиночестве.

"Он завел привычку воровать из холодильника, отказываясь от здоровых обедов, которые готовила его мать. Ребенок плакал и страдал от сильной остроты соуса. Я тут же объяснил, что произошло, и уборщица, поначалу успокоенная моими словами, внезапно пришла в ярость и обвинила меня в попытке навредить ее ребенку. Она даже пригрозила, что вызовет наряд полиции", - рассказал пользователь Reddit.

После того, как об инциденте узнал владелец помещения, он дал мастерской месяц на переезд, что усугубило финансовые трудности предприятия. Кроме того, автор поста рассорился с друзьями и коллегами, которые также остались недовольны его тактикой решения проблемы. Впрочем, сам ребенок остался в порядке, никакого вреда его здоровью острый соус не нанес.