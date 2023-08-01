Котенок с сердитой мордой прославился в соцсетях, пишет Daily Mail. Его нашли брошенным на улице с деформированными лапами и расщелиной в губе, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Кот по кличке Тэйтер Тот был найден собакой женщины Эш Хоутон из Юты. На тот момент котенку было всего день от роду, и его состояние оставляло желать лучшего. Кроме того, что питомец родился с аномалиями, животное еще и бросили на улице на произвол судьбы.

"Его передние ноги были согнуты под углом 90 градусов, а задние полностью искривлены", - вспоминает женщина.

У Тэйтера расщелина в районе верхней губы, из-за этой особенности морда котенка выглядит так, словно он постоянно сердится. Впрочем, такой вид помог животному стать звездой соцсетей благодаря Эш, которая регулярно публикует его фотографии в интернете.

"Я подумала: "О, это забавно. Он действительно выглядит очень сердитым на этой фотографии, опубликую-ка я ее. Затем фото набрало тысячи лайков", - рассказала Хоутон.

Тэйтер Тот продолжает свое лечение, ему предстоит еще несколько операций, и его хозяйка верит, что все закончится благополучно.

"Я чувствую, что Тэйтер Тот действительно приносит много радости многим людям. Он собрал вместе людей из самых разных слоев общества", - добавила американка.