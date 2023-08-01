Житель Амстердама пожертвовал дроном ради шикарных кадров
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Житель Амстердама сжег свой FPV-дрон ради шикарных кадров извержения вулкана в Исландии.

Дрон пролетал буквально в метре от потока лавы с температурой свыше 1000 °С.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.