https://news.day.az/popularblog/1585864.html Житель Амстердама пожертвовал дроном ради шикарных кадров - ВИДЕО
Житель Амстердама пожертвовал дроном ради шикарных кадров - ВИДЕО
Житель Амстердама сжег свой FPV-дрон ради шикарных кадров извержения вулкана в Исландии.
Дрон пролетал буквально в метре от потока лавы с температурой свыше 1000 °С.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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