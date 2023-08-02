Американская актриса Ева Мендес снялась в необычном образе и поделилась снимками с фанатами.

Как передает Day.Az, соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

49-летняя звезда "Двойного форсажа" показала фотографии, на которых она позирует в оранжево-голубых губках для мытья посуды вместо одежды. Выяснилось, что таким образом знаменитость решила прорекламировать продукцию собственного бренда Skura Style. На размещенных изображениях Мендес делают яркий макияж.

Помимо этого, Мендес надела массивную золотую цепь, серьги-дорожки и солнцезащитные очки зеленого цвета, а волосы собрала в высокий хвост. Кроме того, на ней был. "Мне кажется, я нашла свое платье для "Оскара". Это и есть "чистая мода"?" - пошутила актриса в описании к публикации.