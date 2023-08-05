Билли Айлиш показала новый имидж

Американская певица Билли Айлиш сменила имидж и порадовала фанатов.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram.

21-летняя знаменитость поделилась снимком, на котором показала обновленный цвет волос. На размещенном кадре видно, что артистка перекрасила волосы на макушке в ярко-красный цвет. "Помнишь меня?" - подписала звезда пост, который набрал более пяти миллионов лайков.

Поклонники восхитились переменами в образе Айлиш, о чем принялись писать в комментариях. "Началась новая эпоха Билли?", "Красная королева", "Огонь!", "Смотрится великолепно!", "Мы не могли тебя забыть, ты что!" - высказывались они.