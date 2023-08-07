Илон Маск рассказал о возможной встрече на ринге с Цукербергом

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск назвал причину возможного проигрыша в бою с генеральным директором американской корпорации Meta Марком Цукербергом.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом он написал в Twitter.

Маск допустил проигрыш в том случае, если поединок окажется затяжным. "Если бой окажется коротким, я, вероятно, выиграю. Если длинным, он может победить за счет выносливости", - подчеркнул он.

Предприниматель также добавил, что весит больше Цукерберга. "Я вешу не менее 300 фунтов (136 килограммов - прим. "Ленты.ру")", - написал Маск.

Конфликт между Цукербергом и Маском начался после того, как компания Meta сообщила о разработке приложения-конкурента Twitter под кодовым названием Project 92. "Разработчики и общественные деятели заинтересованы в том, чтобы пользоваться приложением, которым разумно управляют. Они хотят приложение, которому, по их мнению, можно доверять при распространении информации", - говорит директор по продуктам корпорации Meta Крис Кокс.