Девушка подшутила над знакомой и оставила ее без ресниц на целый год

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как во время учебы в старшей школе поиздевалась над девушкой, с которой у нее были очень плохие отношения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, по словам рассказчицы, из-за этого розыгрыша ее неприятная знакомая до конца года осталась без ресниц.

Автор поста вспомнила, что девушка, которая стала объектом ее шутки, плохо к ней относилась и иногда даже была злой по отношению к ней. Однажды она обратилась к героини истории и спросила, как ее сестра, у которой были от природы длинные и пышные ресницы, ухаживает за ними.

"Я сказала: "Знаешь, говорят, что если побрить ноги, то волосы на них вырастут гуще и длиннее? Так вот, она их просто выдернула. И они выросли снова. Густые, длинные и пышные", - ответила ей рассказчица.

В итоге девушка последовала совету, который получила от героини истории, и провела остаток учебного года без ресниц. "Я не чувствую себя виноватой", - заключила рассказчица..

В комментариях многие обратили внимание на то, что девушке, над которой подшутили, наверняка было очень больно, когда она вырывала ресницы. "Какой же высокий болевой порог у этой девочки!", "Я попыталась вырвать одну из любопытства. Я кричала от боли пять минут", - написали пользователи.