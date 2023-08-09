Ливанская фуд-блогерша показала миру жемчужину Азербайджанской кулинарии

Ливанская кулинарная блогерша Абир Эль Сагир, известная своими роликами в Tik-Tok, представила своим подписчикам шедевр азербайджанской кулинарии - шах-плов.

Как передает Day.Az, 24-летняя блогер показала, как приготовить это блюдо под аккомпанимент "Sarı Gəlin".

За короткое время ролик собрал около 1 млн просмотров.

Стоит добавить, что Абир Эль Сагир обучалась дизайну интерьера в Ливанском международном университете. Но её популярность пришла благодаря кулинарным мастер-классам из разных уголков мира, которыми она делится в своих социальных сетях. Её аккаунт в Tik-Tok отслеживает более 23 миллионов пользователей. Кроме того, у неё есть канал на YouTube и активно ведущаяся страница в Instagram.

В арабском мире Абир Эль Сагир признают одной из самых ярких и известных личностей.

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